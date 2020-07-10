Телеканал Al Arabia сообщил о прибытии в Ливию самолета с наемниками из Турции

По сведениям его источников, в город Мисурата были доставлены почти 160 человек. Телеканал, который базируется в Дубае, отметил, что накануне Турция направила в Ливию самолет, на борту которого было 120 бойцов. В гражданской войне в Ливии Турция поддерживает правительство Национального согласия, которое находится в Триполи. Оно признано международным сообществом. С правительственными силами воюют подразделения фельдмаршала Халифы Хафтара.
2020-07-10T23:03:42+03:00
2020-07-10T23:03:42+03:00
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23:03, 10 июля 2020
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