Телеканал Al Arabia сообщил о прибытии в Ливию самолета с наемниками из Турции

По сведениям его источников, в город Мисурата были доставлены почти 160 человек. Телеканал, который базируется в Дубае, отметил, что накануне Турция направила в Ливию самолет, на борту которого было 120 бойцов. В гражданской войне в Ливии Турция поддерживает правительство Национального согласия, которое находится в Триполи. Оно признано международным сообществом. С правительственными силами воюют подразделения фельдмаршала Халифы Хафтара.