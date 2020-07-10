Соцсеть Facebook может отказаться от политической рекламы перед выборами президента США

Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg. По его сведениям, в компании хотят минимизировать число публикаций, содержащих заведомо ложную или вводящую в заблуждение информацию. Ранее целый ряд крупных компаний временно отказались от рекламы в «Фейсбуке» из-за обвинений активистов в том, что соцсеть недостаточно борется с расистскими высказываниями.
2020-07-10T23:03:16+03:00
2020-07-10T23:03:16+03:00
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23:03, 10 июля 2020
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