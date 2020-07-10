Координатор движения «Открытая Россия» Татьяна Усманова сообщила, что после обыска ей не вернули ключи от машины

По ее словам, теперь там могут найти все, что угодно – от наркотиков и оружия до экстремистской литературы. Она также предположила в своем телеграм-канале, что кто-то может сесть за руль и инсценировать ДТП. Накануне силовики провели ряд обысков у нескольких координаторов движения, основанного Михаилом Ходорковским, и в офисе связанного с ним издания «МБХ медиа». Формальным поводом было дело ЮКОСа 2003 года, когда многие из тех, у кого были обыски, еще ходили в школу. Сам бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в эфире «Эха Москвы» выразил уверенность, что причиной обысков стала общественная кампания против внесения поправок к Конституции.
2020-07-10T23:02:38+03:00
2020-07-10T23:21:05+03:00
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23:02, 10 июля 2020
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