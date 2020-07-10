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15:32, 10 июля 2020

Рособрнадзор: ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений

Экзамен сдавали почти 400 тысяч человек. Свои результаты участники узнают не позднее 24 июля.



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