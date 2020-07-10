Член ОНК Москвы Меркачева сообщила, что Сафронов напуган и испытывает дефицит информации

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, которая накануне посетила советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово», сообщила, что он напуган и испытывает дефицит информации.

«Конечно, он напуган и видно, что очень рассчитывает на поддержку — хочет знать, что о нем говорят и как относятся к его задержанию. Он испытывал большой информационный голод, потому что в его камере не работает телевизор. Вчера родственники передали антенну. Надеюсь, теперь он сможет смотреть новости», — рассказала Е.Меркачева в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Вместе с тем она отметила, что Сафронов «держится неплохо» и жалуется только на боли в спине из-за жесткого матраса, который уже обещали заменить.

«Кроме того, он перенес пневмонию, поэтому его сразу поставили в группу риска на коронавирус. Скорее всего, ему будут давать препараты, повышающие иммунитет», — заключила Е.Меркачева.

Подозреваемый в госизмене бывший журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов не признает вины в продаже секретов чешским спецслужбам и связывает преследование со своей журналистской работой. Сафронов, как утверждают его защитники, ранее вообще никогда не попадал на допросы ФСБ: не исключено, что его дело собирали полтора-два года, а телефоны прослушивались.

Сейчас Сафронов находится в статусе подозреваемого, обвинения ему будут предъявлены в понедельник, 13 июля.