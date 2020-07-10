Фанаты «Спартака» сообщают об обысках в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов пришли к фанатам «Спартака» сегодня в шесть утра. Обыски прошли в Наро-Фоминске: двое болельщиков были задержаны, а еще двоих увезли на допросы. Об этом сообщает интернет-издание «Медуза» со ссылкой на телеграм-канал, посвященный фанатскому движению. В инстаграме сообщества спартаковских фанатов Supporters Group также говорится, что многие болельщики до сих пор не выходят на связь, поэтому к вечеру список задержанных может серьезно вырасти.

Обыски, вероятно, связаны с уголовным делом о хулиганстве, возбужденном после проводов «Спартака» в Тулу на матч с «Арсеналом». Вечером 19 июня фанаты провели акцию поддержки команды у стадиона «Открытие Арена», выйдя туда с баннером и файерами. В полиции заявили, что в результате болельщики московской команды перекрыли дорогу, чем помешали проезду транспорта.

Официальных комментариях в связи с обысками и задержаниями пока нет.