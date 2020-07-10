Салоны красоты вновь заработают в Петербурге

А вот рестораны пока остануться закрытыми.

Парикмахерские, салоны красоты, бани и некоторые бытовые услуги заработают в полную силу в Петербурге со следующей недели. Профессиональным спортсменам разрешат тренировки в помещениях. Также со следующей неделе петербуржцы могут обращаться в Центр организации социального обслуживания для признания нуждающимися в социальном обслуживании не только на дому, но и в стационарной и полустационарной форме. Кроме того с понедельника начнет работать в привычном режиме метро, а значит отменят дублирующие его ночные автобусы. Также продлили работу социального транспорта.

Остальные ограничения в Петербурге Смольный оставил в силе по 26 июля.