Федеральная палата адвокатов объявила о возбуждении дисциплинарных дел в отношении адвокатов Пашаева и Добровинского

Федеральная палата адвокатов объявила о возбуждении дисциплинарных дел в отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского. Они представляют разные стороны по уголовному делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Ранее адвокатская палата выражала обеспокоенность тем, что защитники комментируют дело в СМИ, публично раскрывают сведения, относящиеся к профессиональной тайне, а также используют свою причастность к громкому делу для саморекламы.