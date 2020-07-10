Причиной сбоя в работе TikTok могла стать перегруженность серверов в Вирджинии. Сейчас социальная сеть работает в штатном режиме, – сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу сервиса. Пользователи столкнулись с проблемами минувшей ночью. У большинства сообщивших о неполадках наблюдались проблемы с просмотром видео. Кроме того, невозможно было публиковать файлы в соцсети или зайти в учетную запись.
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Заявление Конгресса Интеллигенции: Требуем освободить Светлану Прокопьеву «Полностью поддерживая позицию, высказанную ей в последнем слове, восхищаясь ее мужеством, мы требуем ее немедленного освобождения!» — Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Гарри Бардин, Андрей Смирнов, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев и др…
Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!