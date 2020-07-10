Причиной сбоя в работе TikTok могла стать перегруженность серверов в Вирджинии. Сейчас социальная сеть работает в штатном режиме, – сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу сервиса. Пользователи столкнулись с проблемами минувшей ночью. У большинства сообщивших о неполадках наблюдались проблемы с просмотром видео. Кроме того, невозможно было публиковать файлы в соцсети или зайти в учетную запись.