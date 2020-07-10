«Формула-1» добавила Гран-При России в календарь чемпионата этого года

Гонка в Сочи пройдет с 25-го по 27 сентября. Россия готова к приему команд и зрителей этапа «Формулы-1», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что правительство окажет необходимое содействие в подготовке и проведении соревнований.

«Формула-1» – одно из самых популярных состязаний мирового уровня. Для российского спорта оно станет важным событием, — добавил Чернышенко.