Суд Лондона перенес на 31 июля рассмотрение дела об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова

Первоначально заседание планировалось на 13 июля, — сообщает ТАСС. В конце февраля налоговая служба США предъявила претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. Лондонский суд, где рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог в 20 миллионов фунтов. Его обязали сдать в полицию свои паспорта и не покидать пределов Лондона и его окрестности.