Зам.начальника ФСИН по Нижегородской области и начальник отдела задержаны по подозрению в превышении полномочий

Зам.начальника управления ФСИН по Нижегородской области Евгений Сычев и начальник одного из отделов Степан Вахонин задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий, — сообщает Следственный комитет. По версии СК, подозреваемые требовали так называемые откаты за премии от подчиненных сотрудников. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.