Болельщики «Спартака» сообщают об обысках у фанатов футбольного клуба в Подмосковье, в частности, в Наро-Фоминске

По некоторым данным, задержаны двое. Еще двоих увезли на допрос. Официально эта информация пока не подтверждена. Обыски и задержания связывают с делом о хулиганстве. Оно возбуждено после акции фанатов у стадиона «Открытие Арена» 19-го июня. Болельщики использовали файеры и перекрыли дорогу, провожая футболистов на матч с «Арсеналом» в Туле.