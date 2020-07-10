Суд заключил под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах в 2004 и 2005 годах

Он заявил о полной непричастности к преступлениям в Басманном суде, который должен избрать меру пресечения. Адвокат губернатора Борис Кожемякин заявил, что в уголовном деле нет политики. Заседание в Басманном суде проходит в закрытом режиме. С ходатайством выступил следователь. Он заявил, что нескольким участникам процесса поступали угрозы, и они находятся под государственной защитой. Судья Артур Карпов удовлетворил просьбу следователя.

Басманный суд Москвы заключил под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах в 2004 и 2005 годах, передает корр. ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей», — огласил постановление судья Артур Карпов.