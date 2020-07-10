Демонстранты в Сербии возобновили антикарантинные протесты

По сообщениям зарубежной прессы, эти акции, в отличие от предыдущих, носят мирный характер.

Сербское телевидение РТС напоминает, что беспорядки в Белграде продолжались двое суток и были связаны с недовостьством, которое вызвала политика властей. Те на фоне ухудшения ситуации с заражением коронавирусом, планировали ввести комендантский час. И это вызвало резкую реакцию среди людей — в результате пострадали свыше сотни полицейских, 153 участника акций были задержаны. На этот раз демонстранты решились на мирный протест в виде сидячей акции у здания парламента Сербии.

По мнению венгерской газеты «Глас народа», волнение людей вполне можно понять. Ведь рост заболеваемости снова начался после того, как ради досрочных выборов, власти сняли все карантинные ограничения. Британская BBC же напоминает, что протестующие обвиняют руководство страны в занижении количества заразившихся коронавирусом.

А вот хорватская «Утренняя газета» уверена в незыблемости позиций нынешнего президента Александра Вуйчича. Его, несмотря на обвинения в нарушении прав человека, поддерживают как избиратели, так и партнеры по ЕС. «Евросоюз заинтересован в фигуре президента Сербии, потому что только он может решить проблему Косово», — говорится в публикации.

Ранее власти Сербии обвинили зарубежные спецслужбы в попытке дестабилизации ситуации в стране. Российский МИД отверг утверждения о возможной причастности к этому Москвы.