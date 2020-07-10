Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил о своей отставке

Драчев отказался от продолжения борьбы, которая идет уже несколько месяцев. В апреле появилось коллективное письмо, в котором известные в биатлонном мире люди обвинили Президента в организационном коллапсе в СБР, огромных долгах и других сереьзных проблемах. В июне правление большинством голосов высказалось за созыв внеочередной отчетно-выборной конференции. Драчев был одним из двух кандидатов на пост президента, однако за день до объявленной даты отменил пресс-конференцию и подал в отставку, заявив, что намерен сосредоточится на работе в Государственной Думе, депутатом которой он не переставал быть. Вернуться к законотворческой деятельности его побудили поправки к Конституции.

Таким образом, выборы будут безальтернативными. На пост Президента претендует только бывший вице-президент международного союза биатлонистов трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров, кандидатуру которого поддержали Министерство спорта и Олимпийский комитет России.



Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР пройдет завтра в Москве.