Директор СВР Сергей Нарышкин отказался связывать уголовное дело против журналиста Ивана Сафронова с его публикациями

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отказался связывать уголовное дело против журналиста Ивана Сафронова с его публикациями. Глава силового ведомства также подтвердил, что оно взаимодействует по этому делу с ФСБ.

Две спецслужбы — внешняя разведка и безопасности — всегда активно сотрудничают, сказал сегодня Сергей Нарышкин. Газета Коммерсант вчера сообщила о том, что СВР негласно контролировала переписку журналиста на его домашнем компьютере, а затем передала информацию ФСБ. Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных сведений чешской разведке в 2017-м году. Данные как узнали адвокаты касались поставок российского вооружения в страны Африки и Ближнего Востока. Несмотря на то что с момента ареста бывшего специального корреспондента газет Коммерсант и Ведомости прошло всего три дня глава СВР убеждён: это дело цитата ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью журналиста.

Сам Сафронов убежден: его преследуют за статьи. Нарышкин также посоветовал цитирую агентство ТАСС «никому не оказывать давление на следствие и тем более суд». Тем временем сообщения ряда СМИ о якобы блокировке средств Ивана Сафронова и его родных не подтверждаются. Его мама, сестра, а также её муж могут как и раньше пользоваться банковскими картами. Лефортовский суд, который во вторник отправил в СИЗО журналиста на 2 месяца, не выносил решений об аресте его имущества, сообщили в пресс-службе инстанции. Адвокат Иван Павлов в свою очередь не подтвердил и не опроверг сведения об аресте счетов Сафронова и его родных. Между тем муж сестры журналиста сообщил «Эху», что с его банковской картой всё в порядке.

В поддержку Ивана Сафронова выступили многие СМИ, коллеги называют подозрения в его адрес абсурдными. Эхо Москвы и Новая газета потребовали от ФСБ рассекретить дело, объяснить в чём обвиняют журналиста и опубликовать доказательства. Обвинение Сафронову могут предъявить в понедельник.

Обвиняемые в госизмене содержатся в СИЗО в тех же условиях, что и остальные арестанты. Об этом пишет член ОНК Москвы Ева Меркачева в «Московском комсомольце».