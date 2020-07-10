РБК: В Кремле рассматривают возможность распространения норм, действовавших на голосовании по поправкам, на выборы

Источники газеты РБК утверждают, что в Кремле и Совете Федерации рассматривают возможность распространения норм, действовавших во время голосования по поправкам к Конституции, на выборы.

Процедура проведения выборов в России скоро может серьезно измениться: помимо отмены «дня тишины», речь идет о назначении наблюдателей только через Общественную палату и снятии запрета на публикацию экзитполов до закрытия избирательных участков. Все эти нормы действовали во время недавнего голосования по поправкам к Конституции, но в Кремле пока не решили, стоит ли распространить их на будущие выборы. По словам источников издания РБК, сейчас идет обсуждение этой возможности, в том числе с обеими палатами парламента. Положение о назначении наблюдателей через ОП, например, полезно властям, поскольку позволяет устранить неудобных людей, которых сейчас партии и кандидаты могут назначать напрямую. Успеют ли законодатели изменить нормы до единого дня голосования 13 сентября, пока неизвестно, но источники считают, что этого все же не произойдет из-за того, что времени осталось не так много.

Ранее сообщалось, что власти могут позаимствовать другую практику из недавнего голосования и растянуть выборы на несколько дней. В Кремле сейчас склоняются к голосованию в течение трех дней на выборах всех уровней.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждений отмены «дня тишины» в Кремле не ведется. О других нормах он ничего не сказал