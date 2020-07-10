В России, согласно официальной статистике, за сутки выявлено более 6,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России, согласно официальной статистике, за сутки вновь выявлено более 6,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. 174 пациента скончались. Это на два человека меньше, чем накануне.

Московские власти утверждают, что в столице подтверждены 637 новых случаев.