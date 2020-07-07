Адвокат: Дело Сафронова показало, что под обвинение в госизмене в России может попасть любой

Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.

«Сегодня ФСБ не только журналистам, но вообще всем доказала, что этой грани [между материалами, которые журналисты могут разглашать без опасения попасть под статью о госизмене, и теми, которые обнародовать нельзя — ЭМ] больше не существует, что под обвинение в госизмене может попасть кто угодно. Вчера это были ученые, сегодня стали журналисты, уже были примеры, когда многодетных матерей пытались обвинить в госизмене», — сказал он.

По мнению Павлова, развитие дела Сафронова будет зависеть не только от работы адвокатов, но и от цеховой солидарности. «От того, как проявит сейчас журналистское сообщество, этот профессиональный цех, который не раз уже показывал свое недовольство брутальными действиями властей по отношению к его представителям, зависит не только судьба Ивана Сафронова, но и вообще то, как к журналистам и журналистике будут относиться граждане», — заметил он.

Советник генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» и бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан в Москве. Ему предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). В ФСБ заявили, что И.Сафронова заподозрили в работе на одну из спецслужб НАТО, сообщили РИА «Новости».