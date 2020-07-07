Сразу несколько пабов в Англии, возобновивших свою работу в минувшие выходные, вновь закрылись

У посетителей и сотрудников заведения выявили коронавирус, — пишет газета The Guardian.
Владельцы заведений говорят, что ждут распоряжений со стороны Национальной службы здравоохранения.
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У посетителей и сотрудников заведения выявили коронавирус, — пишет газета The Guardian.
Владельцы заведений говорят, что ждут распоряжений со стороны Национальной службы здравоохранения.
Заявление Конгресса Интеллигенции: Требуем освободить Светлану Прокопьеву «Полностью поддерживая позицию, высказанную ей в последнем слове, восхищаясь ее мужеством, мы требуем ее немедленного освобождения!» — Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Гарри Бардин, Андрей Смирнов, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев и др…