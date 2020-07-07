Число жертв коронавируса в России за минувшие сутки оказалось максимальным за 6 дней

Скончались 198 пациентов с подтвержденным COVID-19. Накануне оперативный штаб сообщал о 135 жертвах.
Что касается новых случаев, то их по-прежнему более 6 тысяч.
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Скончались 198 пациентов с подтвержденным COVID-19. Накануне оперативный штаб сообщал о 135 жертвах.
Что касается новых случаев, то их по-прежнему более 6 тысяч.
Заявление Конгресса Интеллигенции: Требуем освободить Светлану Прокопьеву «Полностью поддерживая позицию, высказанную ей в последнем слове, восхищаясь ее мужеством, мы требуем ее немедленного освобождения!» — Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Гарри Бардин, Андрей Смирнов, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев и др…