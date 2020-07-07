ФСБ будет добиваться ареста журналиста и советника главы Роскосмоса, который задержан по делу о госизмене

Об этом сообщает источник ТАСС. Он подтвердил, что материалы дела засекречены. Судебное заседание по избранию меры пресечения пройдет в закрытом режиме. В ФСБ утверждают, что Сафронов собирал секретные сведения военно-технического характера для спецслужб одной из стран НАТО.

В Роскосмосе (а советником главы этого ведомства Сафронов стал совсем недавно) утверждают, что всё это никак не связано с его нынешней работой. Сафронов ранее работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». В Кремле сказали, что знают о задержании Сафронова и считают, что оно никак не связано с его журналистской деятельностью.