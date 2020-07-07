Песков: В Кремле не планируют брать дело советника главы «Роскосмоса» Сафронова под особый контроль

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«У Ивана будет возможность защищаться, иметь защиту, в данном случае здесь не нужен никакой особый контроль», — сказал он.

Отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» о том, что общество не узнает в достаточной степени информацию о таких делах, Д. Песков подчеркнул, что нигде в мире дела о госизмене не рассматриваются в транспарентном режиме.

«Было бы странно, если бы дела о гостайне и госизмене, где речь касается работы иностранных разведок у нас на территории и контрразведывательной деятельности, если бы эти дела осуществлялись в транспарентном режиме. Нигде в мире они в транспаретном режиме не проводятся, только в закрытом, это абсолютно нормальная практика», — отметил он.

Советник генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» и бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан в Москве. Ему предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ).