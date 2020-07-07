Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО

Против него возбуждено уголовное дело по статье «госизмена». В ФСБ утверждают, что Иван Сафронов собирал и передавал представителю страны Североатлантического альянса информацию, которая составляют государственную тайну и, якобы, делал это по заданию одной из спецслужб НАТО.

Речь идет о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Наказание по статье о государственной измене предусматривает от 12 до 20 лет заключения. Уголовное дело засекречено, суд пройдет в закрытом режиме. Как сообщают источники агентства «Интерфакс», задержание Ивана Сафронова может быть связано с его журналистской деятельностью и материалами на военную тему, допуска к гостайне в «Роскосмосе» у него не было.

До назначения советником в госкорпорации Сафронов долгое время работал в издательском доме «Коммерсантъ», потом — в газете «Ведомости». Как отметили в Роскосмосе, задержание советника гендиректора корпорации не касается его текущей работы там.

В Кремле заявили, что задержание Ивана Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

Президента заранее не уведомляли о задержании Ивана Сафронова, — сообщил Песков.

«Нет, мы об этом узнаем из средств массовой информации. Совершенно нет никакой необходимости президента ставить в известность обо всех нюансах работы контрразвездки», — сказал он. По его словам, спецслужбы работают 24 часа в сутки и выполняют свою работу очень качественно.

По данным источника «Интерфакса», в Роскосмосе у Сафронова не было допуска к гостайне.

Стоит напомнить, что отец Ивана Сафронова — Иван Сафронов-старший — также работал в «Коммерсанте», где писал об армии и флоте. Он погиб в марте 2007-го года, выпав из окна. Перед смертью журналист готовил публикацию о поставках истребителей Су-30 в Сирию и комплексов С-300 в Иран. Соавтор этого материала, Михаил Зыгарь, отмечает, что текст был готов к публикации, но так и не вышел, — пишет издание «Медуза».