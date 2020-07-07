Песков: Перспективы возобновления в РФ международного авиасообщения неясные

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. «Перспективы неясные, — сказал он. — Они неясные в той мере, в какой возникают различные новые очаги вспышек [коронавируса] в Европе, в Азии, в различных городах».

По его словам, «ситуация в этом плане нестабильная, меняется изо дня в день».

Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым вопрос допэмиссии этой компании, Песков сказал: «Не располагаю этой информацией, ничего не могу сказать».

В понедельник Путин и Савельев обсудили в Кремле ситуацию в авиаотрасли на фоне пандемии коронавируса. В ходе беседы президент отметил, что сроки открытия границ европейских стран для граждан России пока предсказать сложно.