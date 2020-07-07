Склад с автомобилями горит во 2-м Сетуньском проезде на западе Москвы

Здание частично обрушилось, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Кроме того, внутри находятся емкости с легковоспламеняющееся жидкостью. Данных о пострадавших пока не поступало.
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Здание частично обрушилось, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Кроме того, внутри находятся емкости с легковоспламеняющееся жидкостью. Данных о пострадавших пока не поступало.
Заявление Конгресса Интеллигенции: Требуем освободить Светлану Прокопьеву «Полностью поддерживая позицию, высказанную ей в последнем слове, восхищаясь ее мужеством, мы требуем ее немедленного освобождения!» — Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Гарри Бардин, Андрей Смирнов, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев и др…