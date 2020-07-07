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12:38, 07 июля 2020

Долги перед курьерами Delivery Club, которым не выплатил деньги логистический партнер, погасят в ближайшее время

Выплаты начнутся сегодня, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Нам стало известно о задолженности логистического партнера в воскресенье. За полтора прошедших дня был составлен реестр курьеров, ожидающих выплат, а все курьеры индивидуально проинформированы о дальнейших действиях. Как мы уже говорили, долги перед курьерами будет полностью погашены в ближайшее время. Мы рассчитываем, что первые курьеры получат выплаты сегодня. Сервис работает в штатном режиме, количество курьеров на смене ежедневно соответствует плановому. Проблемы возникли у одного из наших второстепенных логистических партнеров, они не оказывают влияние на работу сервиса. Договор с этим логистическим партнером находится в стадии расторжения», — сообщили в пресс-службе.

Независимый профсоюз «Курьер» ранее в своем телеграм-канале объявил о планах провести 9 июля забастовку у офиса Mail.ru Group в Москве в связи с невыплатами курьерам Delivery Club зарплаты на протяжении двух месяцев.

При этом профсоюз выдвинул ряд требований к компании, включая немедленную выплату зарплат порядка 300 работникам, отмену штрафов и восстановление ранее уволенных курьеров. Источник ТАСС близкий к сервису доставки еды сообщал в минувшую субботу, что порядка 30 курьеров не получили зарплату за 2 месяца.



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