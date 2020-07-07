ФСБ: Советник главы «Роскосмоса» подозревается в передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО

Бывшего журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали по обвинению в госизмене. В ФСБ заявили, что он собирал и передавал одной из спецслужб НАТО секретные сведения. Речь идет о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации, — сказали «Интерфаксу» в центре общественных связей спецслужбы.

Бывшему корреспонденту газет «Коммерсант» и «Ведомости» Ивану Сафронову, с мая работающему в должности советника гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, уже предъявлено обвинение в государственной измене, говорится в сообщении госкорпорации.

Там подчеркивается, что задержание не связано с текущей работой Сафронова. По версии ФСБ, Сафронов, по заданию одной из стран НАТО, собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Сафронова задержали сегодня у подъезда его дома, в его квартире прошел обыск. Ранее высказывались предположения, что обвинения связаны с его журналистской деятельностью.

Издание «Открытые медиа» со ссылкой на источник в ФСБ сообщают, что бывшего журналиста несколько раз допрашивали, в том числе из-за статьи о поставках российских истребителей Су-35 в Египет, вышедшей в «Коммерсанте» в марте прошлого года.

Этот материал послужил поводом для угроз санкциями в адрес Египта со стороны США, он был удален с сайта, и вероятно, из-за него на газету год назад завели административное дело за разглашение гостайны. При этом главред издания Владимир Желонкин утверждает, что к той заметке подобных претензий быть не может.

Сафронов 10 лет проработал в «Коммерсанте» и был уволен после материала о возможной отставке спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Потом журналист работал в «Ведомостях», но в мае, после назначения главредом Андрея Шмарова, ушел в «Роскосмос».