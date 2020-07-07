Иностранным студентам придется покинуть США, если осенью занятия будут проходить исключительно в онлайн-формате

Об этом предупредили американские власти. Ограничения касаются тех, кто въехал в Америку по визам F-1 и М-1.
Им придется либо перейти в другое учебное заведение, либо уехать из страны.
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Об этом предупредили американские власти. Ограничения касаются тех, кто въехал в Америку по визам F-1 и М-1.
Им придется либо перейти в другое учебное заведение, либо уехать из страны.
Заявление Конгресса Интеллигенции: Требуем освободить Светлану Прокопьеву «Полностью поддерживая позицию, высказанную ей в последнем слове, восхищаясь ее мужеством, мы требуем ее немедленного освобождения!» — Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Гарри Бардин, Андрей Смирнов, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев и др…