Ошибочный анализ на коронавирус одного из футболистов привел к массовому заражению игроков в Чемпионате Болгарии

Об этом сообщает издание «Спортстар». Всего заразились 19 человек в двух клубах — «Черно море» и «Царско село».
2020-07-07T11:13:58+03:00
2020-07-07T12:16:06+03:00
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11:13, 07 июля 2020
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