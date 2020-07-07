В Крыму проходят обыски в домах крымских татар

Задержаны шесть человек. Взятых под стражу увезли в управление ФСБ в Симферополе. Им предъявили обвинение по статье об организации и участии в деятельности террористической организации, передаёт агентство «Интерфакс-Украина».

В частности, обыск проводили в доме активиста Эмиля Зиядинова в поселке Октябрьское. У него изъяли два ноутбука, книги и системный блок. По словам супруги, силовики предложили сотрудничать и признаться в принадлежности к запрещенной в России группировке.

В случае согласия обещали смягчить наказание, направить не в СИЗО, а под домашний арест, а впоследствии назначить меньший срок, рассказала жена задержанного сайту Крым.реалии.

Она отметила, что муж ответил отказом на такое предложение. В свою очередь адвокаты подчеркнули, что их не допустили в дома к подзащитным.

Официально о причинах обыска силовые ведомства пока не сообщали.