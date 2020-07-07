В Роскосмосе подтвердили, что советник главы госкорпорации Иван Сафронов задержан за госзимену

В пресс-службе ведомства утверждают, что это не касается его работы в компании. Источник «Интерфакса» утверждает, что Сафронов не имел допуска к гостайне. Задержание может быть связано с его прежней журналистской работой. Сафронов был спецкором «Коммерсанта» и «Ведомостей», писал на военную тему.

На видео, которое распространило интернет-издание Life, советника Дмитрия Рогозина перед тем как поместить в автомобиль держат за руки два человека в штатском.

Ивана Сафронова задержали сотрудники ФСБ и доставили на допрос в рамках уголовного дела», — сказал собеседник агентства ТАСС, не уточнив, о каком деле идёт речь. Дело касается обвинения в госизмене, но оно не связано с нынешней работой задержанного: сказал «Эху Москвы» замглавы руководителя пресс-службы корпорации Дмитрий Белкин.

Сафронов перешёл работать туда совсем недавно, меньше двух месяцев назад. Помимо выстраивания информационной политики внутри госкорпорации и входящих в неё предприятий, он курирует некоторые спецпрограммы. До этого Сафронов многие годы проработал в газете «Коммерсантъ». Писал в том числе о деятельности военного и военно-технического сотрудничества, занимался проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.

Из газеты его уволили в мае прошлого года после статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Журналист не раскрыл источник информации, отметив, что собеседник высокопоставленный и проверенный. Увольнения потребовал владелец Алишер Усманов. После этого весь отдел политики и ещё несколько журналистов покинули издание в знак солидарности с коллегой.

После газеты «Коммерсантъ» Иван Сафронов некоторое время сотрудничал с «Ведомостями», откуда уволился сразу после назначения главным редактором издания Андрея Шмарова. После этого журналист стал советником главы Роскосмоса.

Союз журналистов России следит за развитием ситуации с задержанием Ивана Сафронова, — сказал «Эху Москвы» председатель союза Владимир Соловьев.

«Мы ждем какой-то информации от ФСБ и пытаемся по своим каналам выяснять, за что Сафронов [задержан], а дальше будем думать, как на это реагировать. Союз журналистов всегда готов оказать помощь журналистам, если действительно нарушаются их права», — сказал он.

Соловьев предположил, что задержание Сафронова может быть связано с его статьей о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35.

Публикация в «Коммерсанте», которую упомянул Соловьев, касалась поставки истребителей Су-35 в Египет, после которой власти США пригрозили Каиру санкциями. Одним из авторов материала был Иван Сафронов.

Задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по подозрению в госизмене стало полной неожиданностью для его бывшего руководства, сообщил «Интерфаксу» гендиректор ИД «Коммерсантъ» Владимира Желонкина.

«Конечно, так как Иван у нас год не работает, для меня это стало сюрпризом», — сказал Желонкин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, никаких следственных действий до задержания Сафронова в «Коммерсанте» не производилось, никто из правоохранительных органов заинтересованности в работе Сафронова в газете не выражал.

Высказанное в некоторых СМИ предположение о том, что задержание Сафронова связано с его материалом от марта прошлого года, который вызвал недовольство Роскомнадзора, Желонкин считает несостоятельным. «Ну, не может быть основанием та заметка, это глупость», — сказал он.