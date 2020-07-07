Z Архив новостей новости
5 24 6 4995
Эксклюзив Эха 11:30, 07 июля 2020

В Роскосмосе подтвердили, что советник главы госкорпорации Иван Сафронов задержан за госзимену

фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»
фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

В пресс-службе ведомства утверждают, что это не касается его работы в компании. Источник «Интерфакса» утверждает, что Сафронов не имел допуска к гостайне. Задержание может быть связано с его прежней журналистской работой. Сафронов был спецкором «Коммерсанта» и «Ведомостей», писал на военную тему.

На видео, которое распространило интернет-издание Life, советника Дмитрия Рогозина перед тем как поместить в автомобиль держат за руки два человека в штатском.

Ивана Сафронова задержали сотрудники ФСБ и доставили на допрос в рамках уголовного дела», — сказал собеседник агентства ТАСС, не уточнив, о каком деле идёт речь. Дело касается обвинения в госизмене, но оно не связано с нынешней работой задержанного: сказал «Эху Москвы» замглавы руководителя пресс-службы корпорации Дмитрий Белкин.

Сафронов перешёл работать туда совсем недавно, меньше двух месяцев назад. Помимо выстраивания информационной политики внутри госкорпорации и входящих в неё предприятий, он курирует некоторые спецпрограммы. До этого Сафронов многие годы проработал в газете «Коммерсантъ». Писал в том числе о деятельности военного и военно-технического сотрудничества, занимался проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.

Из газеты его уволили в мае прошлого года после статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Журналист не раскрыл источник информации, отметив, что собеседник высокопоставленный и проверенный. Увольнения потребовал владелец Алишер Усманов. После этого весь отдел политики и ещё несколько журналистов покинули издание в знак солидарности с коллегой.

После газеты «Коммерсантъ» Иван Сафронов некоторое время сотрудничал с «Ведомостями», откуда уволился сразу после назначения главным редактором издания Андрея Шмарова. После этого журналист стал советником главы Роскосмоса.

Союз журналистов России следит за развитием ситуации с задержанием Ивана Сафронова, — сказал «Эху Москвы» председатель союза Владимир Соловьев.

«Мы ждем какой-то информации от ФСБ и пытаемся по своим каналам выяснять, за что Сафронов [задержан], а дальше будем думать, как на это реагировать. Союз журналистов всегда готов оказать помощь журналистам, если действительно нарушаются их права», — сказал он.

Соловьев предположил, что задержание Сафронова может быть связано с его статьей о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35.

Публикация в «Коммерсанте», которую упомянул Соловьев, касалась поставки истребителей Су-35 в Египет, после которой власти США пригрозили Каиру санкциями. Одним из авторов материала был Иван Сафронов.

Задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по подозрению в госизмене стало полной неожиданностью для его бывшего руководства, сообщил «Интерфаксу» гендиректор ИД «Коммерсантъ» Владимира Желонкина.

«Конечно, так как Иван у нас год не работает, для меня это стало сюрпризом», — сказал Желонкин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, никаких следственных действий до задержания Сафронова в «Коммерсанте» не производилось, никто из правоохранительных органов заинтересованности в работе Сафронова в газете не выражал.

Высказанное в некоторых СМИ предположение о том, что задержание Сафронова связано с его материалом от марта прошлого года, который вызвал недовольство Роскомнадзора, Желонкин считает несостоятельным. «Ну, не может быть основанием та заметка, это глупость», — сказал он.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 июля Поздравить…

5 335 6 6733 02.07
Блоги

+ Обращение Владимира Путина к россиянам Обращение Владимира Путина к россиянам Вновь обозначу свою позицию, обновленный текст Конституции, все поправки — вступят только при вашем одобрении…

5 249 6 50170 30.06
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

«Граду на холме» неплохо было бы вернуться к азам Это, мягко говоря, не госдепово дело, кого, как и на сколько будут выбирать в одной из немногих стран мира, обладающих роскошью суверенитета и не спрашивающих посольство США, кого и на какую должность им выбрать или назначить…

5 152 6 13134 03.07
Блоги

+ Владимир Путин: Спасибо вам большое за поддержку и доверие Владимир Путин: Спасибо вам большое за поддержку и доверие Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас ещё много нерешённых проблем, это правда…

5 256 6 23795 02.07
8читать ;смотреть
Новости

Партия Прилепина предложила референдумы о присоединении к России Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии Об этом говорится в ее предвыборной программе, сообщает газета «Коммерсант»...

5 53 6 7817
Интервью Интервью

Влодзимеж Марчиняк гость: Влодзимеж Марчиняк чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в России

Польша, учитывая ее потенциал экономический и любой политический, милитарный — в 39-м году не была в состоянии наделать всего того, что ей приписывается…

5 126 6 12784 02.07
#слушать 48:05 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Новости

Голосование на осенних выборах в России может проходить в течение 2-3 дней Такой вариант обсудит Центральная избирательная комиссия…

5 63 6 6548
Блоги

Заявление Конгресса Интеллигенции: Требуем освободить Светлану Прокопьеву «Полностью поддерживая позицию, высказанную ей в последнем слове, восхищаясь ее мужеством, мы требуем ее немедленного освобождения!» — Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Гарри Бардин, Андрей Смирнов, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев и др…

5 77 6 8533 04.07
Интервью Интервью

Марис Риекстиньш гость: Марис Риекстиньш чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Российской Федерации

Наши три государства были субъектом раздела сферы влияния между двумя режимами – между Сталиным и Гитлером. И то, что все это было сделано под ультиматумом, под военной угрозой в 40-м году, — это тоже ясно…

5 66 6 9724 04.07
#слушать 43:11 8читать ;смотреть $скачать 9.9 МБ
Новости

фото: Михаил Метцель / ТАСС Патрушев: Россия никогда не сотрудничала с запрещенным в РФ «Талибаном» Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев…

5 36 6 5308
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Единый Государственный Эрзац Им хочется, чтобы учитель не учил, а обслуживал интересы машины, и им плевать, что машина давит их детей…

5 146 6 25722 06:32
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Поправки в Конституцию. Москвичи сделали выбор Выбор от сползания в хаос — к сложному, трудному, но позитивному движению вперед…

5 53 6 9530 02.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

«Дело Прокопьевой»: уничтожение свободы мнений После этого абсолютно любое мнение может быть на основании лживых «экспертных заключений» выдано за являющееся основанием для уголовного наказания…

5 63 6 11929 05.07
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Светлана Прокопьева никогда не оправдывала терроризм Но честные ответы на эти вопросы угрожают режиму ровно так же, как свобода слова и обличение лжи и коррупции угрожают путинскому авторитаризму…

5 28 6 5338 05.07
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Лиза Аникина ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Лиза Аникина

Самое плохое, что было в этом голосовании, совсем не голосование. А то, что Путин вовлек в преступную группировку по фальсификациям практически всю страну…

5 47 6 9303 05.07
#слушать 50:31 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Блоги

Леонид Гозман политик

В корне искоренить корни русофобии (редакционная статья газеты «Скрепы») Но мы не имеем права на головокружение от успехов. Русофобия получила сокрушительный удар, но еще не побеждена окончательно. Наши читатели требуют…

5 89 6 17850 05.07

Популярное за неделю

Новости

Сотрудники ФСБ задержали в Москве советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова за госизмену Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, задержание не связано с его текущей работой…

5 34 6 16081
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Теперь уже после этого плебисцита невозможно обвинять Путина. Мы видим, что это так называемый народ в реальности, это его идеалы. Да, да, это они материализованы…

5 67 6 140732 01.07
#слушать 23:15 8читать ;смотреть $скачать 14.6 МБ
Голосование

3284541
«Британские мошенники и мистификаторы»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 5243 05.07
Блоги

Геннадий Гудков политик

Путин должен уйти! Понимает ли, кем он войдет в национальную историю? Ведь, насколько мне известно, для него лично этот вопрос имеет большое значение..

5 149 6 253598 01.07
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Приятно удивлён При всей непристойной агитации, при угрозах и принуждении избирателей, голосов Путину как минимум в Москве не хватает все равно. Столица хочет видеть нового президента…

5 91 6 222280 01.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8612530
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4545895

Сегодня в эфире