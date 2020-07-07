Президент Crocus Group оценил прибыль от временного госпиталя в «Крокус Экспо» в 150 млн рублей

Об этом президент Crocus Group Араз Агаларов сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Есть понятие расчетной прибыли, порядка 10-15%. В рублях это 150 миллионов рублей, допустим, с которых мы должны заплатить НДФЛ, налог на прибыль и так далее», — сказал он.

Агаларов отметил, что поручение построить временный госпиталь в «Крокус Экспо» он получил лично от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На данный момент, власти оплатили бизнесмену около 1,2 млрд рублей.

«На все эти процедуры, на аренды, на перестройки, переносы, складирование с учетом всего пока мы получили, если я не ошибаюсь, 1,2 миллиарда. Это 70% от лимита бюджетных ассигнований. Это говорит о том, что сейчас мы должны пойти в экспертизу, но почему мы не идем — потому что нет конца истории. В экспертизе мы должны подтвердить наши затраты, сколько людей работало, что мы купили, какие у нас перегородки, какие санузлы, как мы провели воздух, какое там стоит МРТ, что стоит в реанимационном. После этого экспертиза устанавливает цену», — сказал он.