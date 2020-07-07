Президент Crocus Group подтвердил планы по разбору временного госпиталя в «Крокус Экспо» в конце июля

Об этом президент Crocus Group Араз Агаларов сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В связи с тем, что в августе я не могу себе позволить держать там госпиталь, потому что у нас начинается выставочная программа, я договорился с больницей, с Московской областью, что у нас есть два варианта решения вопроса. Первый павильон мы пока временно разбираем и собираем в другом помещении «Крокуса», которое будет свободно на этот период, и собираем в режиме полусобранного, полускладского состояния, чтобы можно было его развернуть в любой момент. А второй госпиталь мы будем разбирать уже в конце июля — начале августа, потому что 7 августа у нас там уже планируется выставка», — сказал он.

Агаларов отметил, что загруженность госпиталя в «Крокус Экспо» достигала около 50%, а также что ему неизвестно о случаях летальных исходов в госпитале в «Крокус Экспо».

Ранее власти Московской области сообщили, что готовятся к разбору временных госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией в парке «Патриот» и в комплексе «Крокус Экспо».