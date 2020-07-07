Участник The Beatles Ринго Старр отметит свое 80-летие масштабной онлайн-вечеринкой с концертом на YouTube

Специальный формат обусловлен пандемией коронавируса. В обычной время в свой день рождения Ринго Старр закатывает гигантскую уличную вечеринку в Лос-Анджелесе. Но в этом году, в условиях пандемии коронавируса, отмечать свой юбилей он будет виртуально, на YouTube — концерт и вечеринка будут транслироваться в прямом эфире.

«Я собрал нескольких друзей», сказал Ринго Старр, имея в виду Пола Маккартни, Шерил Кроу, Бена Харпера и других музыкантов. Во время концерта будет вестись сбор средств, которые будут пожертвованы в фонды Black Lives Matter Глобальная Сеть, Фонд Дэвида Линча, фонд поддержки музыкантов MusiCares и Фонд за Чистую Воду WaterAid.

Из-за пандемии коронавируса Ринго Старру ранее в этом году пришлось отменить свой тур.

Концерт в честь 80-летия Ринго Стара начнется на YouTube в 13 часов по Москве.