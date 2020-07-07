Сотрудники ФСБ задержали в Москве советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова за госизмену

Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Сафронов, действительно, задержан сотрудниками ФСБ. Он доставлен на допрос в рамках уголовного дела», — сказал собеседник агентства, не уточнив, о каком уголовном деле идет речь.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации, задержание не связано с его текущей работой.

«Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» сообщает, что сегодня следственными органами было проведено задержание советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Сафронова И. И.», — сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации подчеркнули, что Сафронову предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена). «На данный момент проводятся следственные мероприятия», — подчеркнули в Роскосмосе, добавив, что задержание советника гендиректора не касается текущей работы в госкорпорации.

Сафронов — бывший журналист «Коммерсанта». Он работал в Роскосмосе всего два месяца. По данным «МК», задержание может быть связано с делом о государственной измене. Подтверждения этой информации из официальных источников пока нет.

Бывший сотрудник ИД «Коммерсантъ» Глеб Черкасов сказал «Эху Москвы», что обвинения в адрес Ивана Сафронова скорее всего не соответствуют действительности. По его словам, Сафронов за годы работы в «Коммерсанте» проявил себя, как ответственный журналист. Черкасов добавил, что все, что он знает о Иване Сафронове, идет вразрез с тем, что сейчас пишут в СМИ по поводу его задержания.

Во время работы в СМИ Сафронов освещал деятельность оборонно-промышленного комплекса, космическую промышленность, а также военное и военно-техническое сотрудничество.

Сафронов был уволен из «Коммерсанта» в мае 2019-го года по требованию владельца газеты Алишера Усманова после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В знак протеста против решения акционера из «Коммерсанта» уволился весь отдел политики.