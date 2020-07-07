В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников уголовного розыска полиции Улан-Удэ

Они подозреваются в избиении подростка во время допроса. Полицейские задержаны. Он отстранены от работы.
В региональном управлении МВД проводится проверка, — сообщает ТАСС.
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Они подозреваются в избиении подростка во время допроса. Полицейские задержаны. Он отстранены от работы.
В региональном управлении МВД проводится проверка, — сообщает ТАСС.
Заявление Конгресса Интеллигенции: Требуем освободить Светлану Прокопьеву «Полностью поддерживая позицию, высказанную ей в последнем слове, восхищаясь ее мужеством, мы требуем ее немедленного освобождения!» — Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Гарри Бардин, Андрей Смирнов, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев и др…