Во австралийском штате Виктория введен карантин из-за нового всплеска COVID-19

Власти штата приняли решение запретить людям выходить из домов кроме жизненно важных поводов после того, как количество заразившихся начало расти, пока не достигло самых высоких значений с начала пандемии. Сегодня отмечен 191 новый случай, а в их было 127.

Премьер-министр Даниэль Эндрюс объявил о том, что карантин продлится 6 недель. Накануне власти уже закрыли границу между двумя самыми населенными штатами — Виктория и Новый Южный Уэльс, чтобы предотвратить распространение вируса.

Наибольшее количество заболевших в Виктории приходится на Мельбурн и даже конкретнее — на несколько высотных жилых комплексов, которые сейчас находятся под строгим контролем. Кстати, власти намерены использовать беспилотники, чтобы выявить тех, кто не соблюдает правила, а такие есть.

С возвращением карантина согласились далеко не все.

Нарушителей ожидают крупные штрафы и даже тюремное заключение сроком до 6 месяцев.