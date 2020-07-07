Патрушев: Россия никогда не сотрудничала с запрещенным в РФ «Талибаном»

Россия никогда не сотрудничала с «Талибаном» (запрещено в РФ), у истоков этого движения стояли именно США. Об этом в интервью еженедельнику «Аргументы и факты» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Если расставить все по своим местам, то именно США стояли у истоков движения «Талибан», — сказал он, отметив, что Вашингтон в 1980-х годах потратил миллиарды долларов на поддержку афганских моджахедов, «которые потом составили костяк террористических сил не только в Афганистане, но и во всем регионе»

«Россия, напротив, никогда не сотрудничала с «Талибаном», — подчеркнул Патрушев, напомнив, что в 2003 году по решению Верховного суда данная группировка официально была признана в России террористической.