Памфилова: Центризбирком намерен к осени запустить пилотные проекты по электронному голосованию в регионах

Об этом сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова. Кроме того, комиссия рассмотрит возможность голосования в течение двух-трех дней на выборах осенью при условии повсеместного присутствия наблюдателей и других элементов контроля.

По словам Памфиловой, комиссия сейчас анализирует опыт, полученный во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Она подчеркнула, что семидневного голосования не будет точно. Для этого потребовались бы серьезные изменения правового, финансового и организационно порядка.

После многодневного голосования по поправкам к Конституции власти продолжат эту практику, — считает политолог Екатерина Шульман.

Единый день голосования пройдет в России 13-го сентября.