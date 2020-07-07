Прокуратура Боливии предъявила обвинение в терроризме бывшему президенту страны Эво Моралесу

Ему вменяют организацию продовольственной блокады и осады крупных городов страны во время антиправительственных демонстраций.
Напомним, Моралес покинул страну после отставки. Он называет обвинения политическими.
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Ему вменяют организацию продовольственной блокады и осады крупных городов страны во время антиправительственных демонстраций.
Напомним, Моралес покинул страну после отставки. Он называет обвинения политическими.
Заявление Конгресса Интеллигенции: Требуем освободить Светлану Прокопьеву «Полностью поддерживая позицию, высказанную ей в последнем слове, восхищаясь ее мужеством, мы требуем ее немедленного освобождения!» — Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Гарри Бардин, Андрей Смирнов, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев и др…