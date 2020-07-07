Волгоградская область вернется к московскому времени

За это проголосовали более 65% участников опроса, — сообщил заместитель председателя областной думы Сергей Булгаков.
Около 34% жителей области проголосовали за то, чтобы оставить местное время, которое на час опережает московское.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
За это проголосовали более 65% участников опроса, — сообщил заместитель председателя областной думы Сергей Булгаков.
Около 34% жителей области проголосовали за то, чтобы оставить местное время, которое на час опережает московское.
Заявление Конгресса Интеллигенции: Требуем освободить Светлану Прокопьеву «Полностью поддерживая позицию, высказанную ей в последнем слове, восхищаясь ее мужеством, мы требуем ее немедленного освобождения!» — Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Гарри Бардин, Андрей Смирнов, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев и др…