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09:10, 07 июля 2020

Марк Цукерберг и исполнительный директор Facebook встречаются с правозащитниками, которые бойкотируют соцсеть

Правозащитники требуют от Facebook прекратить распространять дезинформацию и разжигать ненависти. Первой об участии в акции заявил производитель одежды The North Face. Дальше число участников кампании начали расти как снежный ком.

Когда несколько месяцев назад Twitter объявил, что перестает распространять политическую рекламу, Facebook правила менять не стал. В прошлом году один из топ-менеджеров компании признал во внутреннем меморандуме, что Facebook фактически избрал Дональда Трампа, чей штаб успешно использовал соцсеть для распространения теорий заговора и прочей ложной информации о Хиллари Клинтон и демократах.

Facebook уже пообещал начать маркировать некоторые посты политиков, которые нарушают его правила сообщества — но правозащитный организации заявляют, что этого совсем недостаточно. Также Марк Цукерберг пообещал, что за трое суток до дня выборов президента социальная сеть начнет удалять ложные заявления о процедуре голосования.

На сегодняшний день более 500 компаний приостановили рекламу в Facebook, по крайней мере, в течение июля, в рамках бойкота. На встрече с правозащитниками настоял сам Facebook. Встреча будет виртуальной.



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