Австралия сегодня вечером закроет границы между двумя самыми густонаселенными штатами

Там была отмечена новая вспышка COVID-19. Австралийские чиновники на неопределенный срок закрывают границу между Викторией и Новым Южным Уэльсом. Это будет сделано в попытке сдержать вспышку коронавируса в Мельбурне. Информацию агентству Reuters подтвердил премьер-министр штата Виктория Дэн Эндрюс.

Граница будет патрулироваться военными для предотвращения ее незаконных пересечений. В последний раз официальные лица блокировали передвижение между двумя этими штатами в 1919 году во время пандемии испанского гриппа.

Австралия в целом справилась с пандемией коронавируса лучше, чем многие страны. Однако в последние дни наблюдается резкий рост числа заболевших. Если в первую неделю июня в стране фиксировалось менее десяти случаев заражения в день. То в течение последних семи дней в Австралии заболевают более 100 человек ежедневно.

Всего с начала пандемии в Австралии зарегистрировано 8,5 тысяч случаев заражения новым коронавирусом.