Апелляционный суд Нидерландов, как ожидается, возобновит процесс по жалобе крымских музеев по делу о «скифском золоте»

Планируется огласить дату следующего заседания. Слушания в Нидерландах о судьбе «скифского золота», отложенные из-за ситуации с коронавирусом, наконец должны возобновиться. За время перерыва стороны должны были предоставить суду дополнительную информацию по делу.

За процессом следят как в России, так и на Украине, хотя судебная тяжба тянется уже почти шесть лет. В 2013 году четыре крымских музея приняли участие в выставочном проекте в Амстердаме. В общей сложности в Нидерланды отправили около двух тысяч экспонатов, которые в основном были найдены на раскопках в скифских курганах.

В том числе речь идет и о золотых украшениях. После присоединения Крыма к России украинские власти попросили вернуть золото не в музей полуострова, а в Киев. Окружной суд Амстердама в конце 2016 года согласился с аргументами украинской стороны, но Россия подала апелляцию.

В 2019 году вердикт был отменен вышестоящей инстанцией, и дело направили на новое рассмотрение.

По оценке крымских чиновников, стоимость «скифского золота» составляет около двух миллионов евро. Реальная же цена экспонатов намного превышает заявленную.