Адвокат актёра Михаила Ефремова утверждает, что собрал доказательства невиновности подзащитного

Адвокат актёра Михаила Ефремова, устроившего месяц назад смертельную аварию в центре Москвы, утверждает, что собрал доказательства невиновности подзащитного. Расследование дела завершено, Ефремову грозит до 12 лет колонии.

В момент ДТП на Смоленской площади Михаил Ефремов был пьян, он ничего не помнит, сказал его защитник ЭльмАн Пашаев. Он уверяет, что выполнил адвокатскую задачу и собрал цитата «достаточно доказательств того, что актёр невиновен». Именно поэтому адвокат попросил его подождать с признанием вины. Хотя бы одно из доказательств Пашаев не раскрыл. Он надеется, что суд даст им оценку, и в зависимости от этого будет строиться линия защиты. По словам Пашаева, если станет понятно, что доказательства не имеют юридической силы, Ефремов вину признает и принесёт извинения. Напомню, что спустя несколько дней после ДТП актер записал видео, в котором не снял с себя ответственность за аварию и извинился перед семьёй погибшего водителя фургона Сергея Захарова. Ее адвокат предположил, что сторона защиты будет бороться за условный срок для актёра. Александр Добровинский назвал ожидаемым и логичным обвинение в окончательной формулировке — нарушение правил, которое по неосторожности привело к смерти человека. Непризнание Ефремовым вины, по мнению адвоката родных погибшего, на итог дела особо не повлияет.

Машина Михаила Ефремова 8 июня выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, его водитель Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и умер в больнице. Актера отправили под домашний арест до 9 августа. Он по данным полиции был нетрезв, кроме того в его крови обнаружили наркотики.