Видеосервис «Тик-ток» прекратит работу на территории Гонконга

Это связано с принятием властями КНР закона о нацбезопасности в этом специальном административном районе Китая. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации видеоплатформы. «Тик-ток» принадлежит китайской компании ByteDance. Мобильное приложение насчитывает около одного миллиарда пользователей. Ранее администраторы мессенджера WhatsApp , принадлежащего американской компании Facebook, приостановили рассмотрение запросов компетентных органов в Гонконге о предоставлении персональных данных пользователей.

