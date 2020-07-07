Комитет ГД по безопасности, как ожидается, рассмотрит инициативу, ужесточающую ограничения для бывших сотрудников ФСБ

Комитет Госдумы по безопасности, как ожидается, сегодня рассмотрит инициативу, ужесточающую ограничения для бывших сотрудников ФСБ. Им планируют запретить разглашать даже несекретные сведения.

Поправки, изменяющие правила работы с информацией для экс-сотрудников ФСБ, разработали депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин. Они предложили ввести новый термин «профессиональная тайна», под которым понимаются сведения для служебного пользования, а также другая информация, публикация которой может создать угрозу ФСБ или нанести ущерб репутации ведомства. Перед тем, как опубликовать или озвучить какие-либо сведения о спецслужбе, бывшие сотрудники должны будут получить специальное разрешение, пишет газета «Ведомости». По мнению одного из ветеранов ФСБ, с которым побеседовало издание, эти меры должны повысить ответственность прежде всего молодых сотрудников, поскольку их дисциплина часто страдает. При этом под ограничения, например, наверняка попадут и сведения о том, что у работников ведомства есть имущество, не соответствующее их зарплате.

Как будут наказывать тех, кто разглашает профессиональную тайну, пока неизвестно.