Трое фигурантов дела «Седьмой студии» обжаловали приговор

Режиссер Кирилл Серебренников подавать апелляцию не стал.

Жалобы на приговоры в суд направили бывший директор «Гоголь-центра» и экс-генеральныйо продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Их обоих признали виновными, дали условные сроки, два и три года соответственно, и назначили штрафы – по 200 тысяч рублей. Также приговор оспаривает экс-чиновница Минкульта Софья Апфельбаум, которую от выплаты освободили из-за истечения срока давности. Режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников получил 2 года условно и штраф 800 тысяч, но как рассказал его адвокат Дмитрий Харитонов, он слишком устал от судов, находится в депрессии, поэтому подавать апелляцию не намерен. Тем более что в ходе процесса было очевидно, что никакого ущерба государству нанесено не было. Всех четверых Мещанский суд признал виновными в хищении средств, выделенных Минкультом на проект «Платформа».

Фигуранты дела «Седьмой студии» вместе с экс-бухгалтером Ниной Масляевой, дело которой рассматривалось отдельно, по решению суда должны возместить Минкульту почти 130 миллионов рублей.